Ramadanovski’nin hayatı beyaz perdede

Büyük bir müzik yıldızı olan Dzej Ramadanovski'nin yaşam öyküsünü anlatan 'Nedelja' (Pazar Günü) filminin galası, oyuncular ve yapımcı ekibin katılımıyla önceki gece Atlas 1948'de gerçekleşti. Pelicula Production ve Telekom Srbija işbirliğiyle hayata geçen 'NEDELJA' filminin galasına oyuncular Stefan Vukic, Masa Dordevic ile yapımcı Vladan Andelkovic'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.Filmin yapımcısı Vladan Andelkovic, film hakkında, "Aslında halktan bir insanın hikâyesi bu. Bir Amerikan rüyası hikâyesi… Çok zorlu geçen bir hayatın hikâyesi ama sonra kendi yeteneği sayesinde buralara geldi Dzej" ifadelerini kullandı.