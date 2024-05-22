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Giriş Tarihi: 22.5.2024 15:15

Fatih'in zengin kültürel mirası "Heritage İstanbul" fuarında tanıtıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fatih’in zengin kültürel mirası Heritage İstanbul fuarında tanıtıldı

İstanbul'un kültürel mirasının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Fatih ilçesi, 8. "Heritage İstanbul" fuarında yer alarak ilçenin zengin kültürel mirasını tanıttı. Fuarı ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği Fatih Belediyesi standında görevliler tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de verildi.

Heritage İstanbul Fuarı'nın ülkemizde kültürel miras bilincinin artması ve korunması alanında düzenlenen önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih İstanbul'umuzun gözbebeği, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçemiz ve her bir köşesi kültürel mirasımız yer alıyor.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en önem verdiğimiz alanların başında kültürel mirasımızı yeniden ihya etmek ve geleceğe taşımak oldu. Tarihi camilerimiz, medreselerimiz, çeşmelerimizi, hazirelerimiz, ahşap binalarımızı yeniden restore ederek gelecek nesillerimize bırakmayı önemli bir misyonumuz olarak görüyoruz.

Kültürel Miras Müdürlüğünü kuran tek ilçe belediyeyiz. Ekiplerimiz bu yönde ciddi gayret içerisindeler. İstanbul Valiliğimizle, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ve ilgili tüm kurumlarımızla istişareli, birlik içerisinde hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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Fatih'in zengin kültürel mirası "Heritage İstanbul" fuarında tanıtıldı
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