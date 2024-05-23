Lale Kız Heykelleri Türkiye Kültüryolu Festivalinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı 25 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak. Türk asıllı ressam Sultan Adler tarafından yapılan Lale Kız Heykelleri, ülkenin en kapsamlı festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde ilk kez görücüye çıkarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ressam Sultan Adler, "Kültürümüzün bir hazinesi olarak kabul edilen ve koruma altına alınmış bir tür olarak özel bir öneme sahip ters laleler aracılığıyla görsel bir zenginlik sunmanın ötesinde, bu çiçeklerin barındırdığı gizli anlamları da ortaya çıkarmayı amaçladım" dedi.

GÜZELLİK VE GİZEM

Sanat eserleri hakkında bilgi veren Sultan Adler: "Lale Kız Heykellerini 'Mavi Seri' kapsamında ele aldım. Eserler, ters lalelerin dairesel çizgilerle kompoze edilmiş tasvirleri soyut bir yorumla doğanın güzelliğini ve gizemini gözler önüne seriyor. Her bir çizgide filizlenen ters lale fidanları, mavi serinin özelliğini ve derinliğini oluşturuyor. Soyut bir dil kullanmama rağmen doğadaki gözlemlerimi çizgilerle harmanlayarak eserlerime hareket öğesini kazandırmayı başardım" diye konuştu.

ANADOLU'NUN TEMSİLİ ZARİF BİR KADIN

Heykellere her bakışta yeni bir gizemin keşfettiğini söyleyen Adler, "Lale Kız Heykellerine uzun uzun bakıldığında, bu çizgiler adeta rüzgârdan sallanarak dans eden çiçek açmak üzere olan lalelerin bir gösterisine dönüşüyor. Ters lalelerin soyut dansı, izleyiciyi doğanın ritmine ve gizemine davet ediyor. Mavi serinin bir devamı niteliğindeki ters lale heykelleri, Anadolu'nun bir temsiliyken biçimsel olarak ise zarif bir kadın siluetini yansıtıyor. Heykellerdeki kadın figürünün yüzü ve saçları ters lale yapraklarıyla temsile kavuşuyor. Anadolu kadınını farklı bir perspektiften çağdaş bir yorumla yeniden imgeleştirdim" dedi.

ÖNCE YURTİÇİ SONRA YURTDIŞI

Lale Kız Heykelleri Şanlıurfa'da sergilendikten sonra kültür yolu festivali kapsamında İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Samsun ve Nevşehir'den sonra yurtdışında sanatseverlerle buluşacak.