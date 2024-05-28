Kültür Yolu Festivali Şanlıurfa’yı renklendirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üçüncüsünü düzenlediği festival kapsamında geçtiğimiz gün, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde, psikolog ve yazar Beyhan Budak izleyicilerle buluştu.

İnsan psikolojisi, zamanın ruhu, derin mutsuzluk, geçmişin yükünden kurtulma yolları ve günlük yaşamımızda nelere dikkat etmemiz gerektiği başlıkları ile gerçekleşen söyleşiye Şanlıurfa'lılar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Züleyha Ortak ve Beyhan Budak'ın bir sonraki durağı ise Bursa ve Samsun olacak.