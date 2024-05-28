Öğretmenler tiyatrosu… Bu kez onlar ‘Perde’ dedi

Mersin'de 22 farklı okuldan 18'i kadın öğretmen ve 15'i erkek öğretmen olmak üzere 33 kişiden oluşan tiyatro grubu kuruldu. Gönüllük esasına göre haftada 3 gün mesai sonrasında 6 ay süren bir hazırlığın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Birimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Hidayet yönetiminde kurulan "Mersin Eğitim Tiyatrosu" seyirci karşısına çıktı. 6 Şubat'taki deprem nedeniyle sahne tarihini erteleyen öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle hazırladıkları "Deliler Bayramı" oyunuyla Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde performanslarını ortaya koydu. Seyirciler tarafından da büyük bir beğeni toplayan eğitimci tiyatrocular, önümüzdeki ay ise ikinci kez sahne almayı planlıyor.

"20 YILDIR SANATLA UĞRAŞIYORUM"

Mersin Eğitim Tiyatrosu'nu kuran Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Birimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Hidayet, SABAH'a konuştu. Tiyatro grubunu geçen yıl kurduklarını belirterek, ancak deprem nedeniyle sahneye çıkmadıklarını ve ilk kez Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıktıklarını söyledi. 20 yıllık eğitimci olduğunu ve sanatla da uğraştığını belirten Edebiyat öğretmeni Hidayet, "Tiyatro grubunu geçen yıl kurduk. Ancak deprem nedeniyle sahneleyemedik. Bu yıl da İl Müdürümüz Fazilet Durmuş'un teşvikleri ve desteğiyle sahnelemeyi başardık. Buradaki en büyük amacımız öğretmenlerimizi sanatla buluşturmaktı. Onu da gerçekleştirdik. Eğitimcilerimize ve öğretmenlerimize örnek olsun diye böyle bir tiyatro topluluğu kurduk. Eğitimcilerimizin de önemli başarılar elde edeceğini kanıtladık. Bunun kurumsal olarak devam ettirmek istiyoruz. Mersin ilçelerinde turnelere çıkmayı hedefliyoruz. Akşam saatlerinde gönüllük esasına göre haftada üç gece, 6 ay boyunca çalıştık. Oyunları ben hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER BİR İLKE İMZA ATTI

Tiyatro grubu oyuncularından ilkokul öğretmeni Necla Peker: "Gençlik hayalimin gerçekleştirilmesine imkân sunulduğu için çok mutluyum. Tiyatroya gönül veren meslektaşlarımızla birlikte nice güzel işlere imza atmayı umuyoruz" dedi.

İngilizce öğretmeni Sultan Polat: ''Tiyatro izlemeyi hep çok severdim. Bu ekiple birlikte ilk defa sahne deneyimim de oldu. İyi ki bu ekibe katılmışım. Verilen büyük emeğin sonunda harika bi oyun çıktı ve harika insanlar tanıdım bu sayede" dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Fehmi Açık: "İlk defa böyle bir deneyim yaşama fırsatım oldu. Yepyeni bir dünyanın içinde kendimi buldum. Müthiş bir farkındalık. Herkesin sanatı mutlaka tatmasını isterim" ifadelerini kullandı.

İngilizce öğretmeni Doğancan Sığırcı: "Mersin'de öğretmenler topluluğu olarak bir ilke imza attık. Günler boyu ve mesai meramı olmadan provalarımızı yaptık. Muhteşem bir gösteri sunmuş olduk. Sanatın en güzel dallarından biri olan tiyatroyu insanlara bir nebze olsun daha çok sevdirebilmek bizler için gurur kaynağı oldu" dedi.