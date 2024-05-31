Mayıs sayısında rahmetli Rasim Özdenören'in hiç yayınlanmamış söyleşisini kapağa taşıyan dergi, Haziran sayısında "Filistin, Endülüs Olmasın" diyor.

Daima şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Seyyid Ensar'ın "Hayaletler Neden Mutsuzdur" isimli şiirini Dilara Ayşe Akdeniz'in "Ve İnsan Kendi Kendinin Şahididir", Said Yavuz'un "Kuşları Dinlerken Yapılacak Dua", Emel Özkan'ın "Gelen Kutusu" isimli şiiri takip ediyor. Yunus Karadağ, Mehmet Aycı, Nurullah Genç, Âdem Turan, Berat Demirci, Gökhan Ergür, Eray Sarıçam ve Süleyman Unutmaz bu sayının diğer şairleri.

"Bazı Bitişlerin Kısa Tarihi" isimli şiiriyle Mehmet Tepe bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: "Dünyadan geliyorsun ismin yoklama defterinde / Kaçak bir yolcu gibi binmişsin su alan tekneye"

Filistin, Endülüs Olmasın

Filistin ile Endülüs'ün benzer yanlarından yola çıkılarak hazırlanan dosyada iki söyleşiye birden yer veriliyor. Nahide Nagehan Akyol sordu, Endülüs konusunda yetkin isimlerden olan Lütfi Şeyban cevap verdi: "Endülüs, dünya çapında güçlü devletler inşa ederek, izzetli ve şerefli bir İslâmî dünya kurma ihtiyacını kalbinde hisseden müminler için muhteşem bir örnek modeldi." İkinci söyleşi, Filistin davasına gönül vermiş ve yakın zamanda Filistin Defteri adlı kitabı okuyucuyla buluşmuş olan Halil İbrahim İzgi'yle gerçekleştiriliyor. "Kudüs huzurlu olursa dünya sükûn bulacak."

Hasan Mert Kaya "Filistin'e Endülüs Penceresinden Bakmak" başlıklı yazısında konuya karşılaştırmalı bir bakış açısıyla yaklaşırken Mustafa Özel "Filistin Endülüs Olur Mu?" diye soruyor. Kemal Sayar "En Koyu Zalimler" başlıklı yazısında "Vicdan, sürekli bir muhasebe gerektirir. Vicdan ertelenemez, devredilemez bir sorumluluktur. Haysiyet ancak vicdanla vardır" diyor. Süleyman Ceran, Şifa Hastanesi'nde yapılan katliamı yazarken Mehmet Dinç ve Feyza Topçu yaşanan mezalim karşısında Filistinli çocukların psikolojik olarak nasıl güçlü kaldığını yazıyor. Bekir Salih Yaman "Nekbe'nin Yetmiş Altıncı Yılında Filistin Davası"nı kaleme alırken Kâmil Yeşil "Filistin, Şairlerimizin Nesi Olur" sorusuna edebiyattan cevaplar arıyor.

Öykü, Deneme

Aynur Dilber "Ateş Söndü", Muhsin Macit "Defne Yaprağı" ve Mustafa Çiftci "Kızıl Ütü, Kara Ütü" isimli öyküleriyle öykü sayfalarını zenginleştiren isimler oluyor.

Mustafa Akar "Hocaya Gitmek" başlıklı yazı dizisine bir yenisini eklerken Hakan Arslanbenzer "Kültür: Olumsal mı, Zorunlu mu" diye soruyor. Recep Terler "İncelik ve Güzellik Günü: Bayram" başlıklı yazısında "Bayram, kıymetini mahrum kalmadan bilebildiğimiz nadir şeylerdendir" diyor. Erol Göka "Aşk Hakkında Bazı Sorular" sorarken Muhammet Enes Kala erdem yazı dizisine devam ediyor. Arif Ay "Okuma Notları"nın dördüncüsünü yazarken İbrahim Tenekeci "Yazgıdan Yazıya" başlıklı yazısında "Yazı, yazgıdan gelir. Yazıyı kader olarak görmeyenlerin, iyi ve kötü günde onunla birlikte olmayanların yazdıkları fazla uzağa gidemez" diyor. Zeynep Merdan "Senin Keşif İnsanın Kimdi" başlıklı yazısında kendiliğimizde keşfetmemiz gereken noktalara dikkat çekiyor. Dursun Çiçek "Dağdan İnen Şehir: Mardin"i yazarken Ahmet Edip Başaran "Korku Endüstrisi" başlıklı yazısında "Biz bir kelimeye değil, bir fikre iman ederiz. En güzel isimler, o fikrin izinde yaratıcımızı daha iyi tanımak için bize sunulmuş ilahi bağışlardır" diyor. Mustafa Uçurum "Milletin Hafızası Bir Şair: Abdurrahim Karakoç"u, Turan Karataş "Şairlerin En Garibi: Ahmet Haşim"i yazıyor.