9. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 9. kez gerçekleşecek: "Filistin ve Gazze'ye adıyoruz"

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 9. Kez sinemaseverlere kapılarını açtı. Birbirinden farklı temalarla geniş kısa film seçkisini dopdolu bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak olan festivalin basın toplantısı AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşti. Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimini teşvik etmek ve Türk sinemasına yeni sanatçılar kazandırmayı amaçlayan festival, bu yıl 2-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE ÖZGÜNLÜĞÜNÜN YANINDAYIZ!

AKM Yeşilçam Sineması'nda düzenlenen basın toplantısına, festival başkanı Aşkın Özcan, festival artistik direktörü Abdulhamit Güler, danışma kurulundan Betül Demir, ön jüriyi temsilen ise İlter Kapıcı ile sinema yazarları, kültür-sanat gazetecileri, yönetmenler ve çok sayıda sinemaya gönül veren isim katıldı. Basın toplantısında konuşan festival başkanı Aşkın Özcan, sinemanın her birimizin hayatında farklı bir yere sahip olduğunu belirterek "Özgürlüğünün ve özgünlüğünün farkında olan tüm sinema gönüllülerini desteklemeye devam edeceğiz. Festivalimizin 9. yılında da kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişmelerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamayı hedefliyoruz." diyerek sözlerine devam etti.

FİLİSTİN VE GAZZE'YE ADIYORUZ!

Aşkın Özcan, bu senenin en önemli sorunu ekim ayından bu yana yaşanan Filistin'de Gazze'de yapılan katliamlar ve biz de bu katliamlara karşı bir direniş biçimi olarak sinemayı kullanmayı her zaman önceliyoruz. İnsanlığın gözü önünde masumlara kıyıldığını ve böyle bir dünyada en etkili gücün sinemanın olduğunun şuurunda olarak bu yıl yine bu amaçla bu gücü kullanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yapacağımız Kısa Film etkinliklerinde Filistin sinemasını unutmayacağız, onların hayatta kalmak, ümitlerini korumak için yaptıklarını daha yakından tanımaya çalışacağız. Bunu onların yanlarında olduğumuzu dayanışmayı da güçlendireceğini düşünerek bu alanda hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Sahip olan imkanlarla elimizden geleni yapmanın en iyisini yapmanın şu an üzerimize düşen en önemli vazife olduğunu düşünüyoruz. Sadece Gazze'de değil, tüm mazlumlara yapılanlar karşısında durmayı ve mücadelemizi de ortaya çıkaracağımız eserlerle farkındalık ve gündem oluşturmak suretiyle gerçekleştirmeyi istiyoruz diyerek sözlerini noktaladı.

Ayrıca Festival artistik direktörü Abdulhamit Güler ise bu yılın iki önemli konusunun etkinlikler ve Ahmet Uluçay'a adanması olduğunu belirtti. Ahmet Uluçay'ın çocuksuz ve çiçeksiz bir sinema düşünemem sözünü bu sene tasarımımıza yansıttık. Bu yüzden tasarımımızın merkezine bir çocuk yerleştirdik ve bu çocuk aynı zamanda bugün devam eden soykırımda elinde balonla gökyüzüne çıktığını varsıyoruz Gazze'deki çocukları da temsil ediyor dedi. Danışma kurulundan Betül Demir de gençler için kısa film doğru bir başlangıç noktası fakat bir yandan da zorluklarla yüzleşiyorlar, sınırlı bütçe, yaygınlaşamama seyirciye ulaşamama gibi büyük sorunları var, bu noktada özellikle Türkiye'de ki festivaller önem arz ediyor. Hem sinema kültürünün yaygınlaşması, hem kısa filmcilerin kendilerine olanaklar bulması için kısa film festivalleri çok önemli ifadelerini kullandı.

Ön jüri üyelerinden İlker Kapıcı ise bu senenin en önemli yanı Ahmet Uluçay'a yad edilmiş bir festivalde ön jüri olarak yer almam olacak şeklinde konuştu.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 9 EYLÜL

9. Kısa'dan Kıssa Kısa Film Festivalinin kısa film yarışması için bugün itibariyle başlayan başvurular 9 Eylül'e kadar devam edecek. Katılımcılar başvurularını uluslararası festival platformu filmfreeway.com üzerinden gerçekleştirecek. Kısa film yarışmasının yanı sıra festival haftasında ise birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri katılımcılarla buluşacak. İşitme ve görme engelli bireyleri de unutmayan festival de, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere tamamıyla ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile erişim sağlanacak. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi festivalin 9.yılına özel sinema temalı bir kitap hazırlanarak festival takipçileriyle paylaşılacak.

TOPLAM 175 BİN TL DEĞERİNDE NAKDİ VE YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

Festivalin 9 Kasım tarihinde gerçekleşecek ödül töreninde en iyi kurmaca filme 25 bin TL, en iyi belgesele 25 bin TL, en iyi animasyon filme 25 bin TL, en iyi deneysel filme ise 20 bin TL ödül verilecek. Bu yıl ödüllü yazar ve yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 20 bin TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde en iyi film ödülü alan genç sinemacı ise 10 bin TL ve İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi almaya hak kazanacak. Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 4 yapım destek ödülü sahibini bekliyor. En iyi dört projeden birine İSE tarafından 50 bin TL nakdi destek, birine Color Core tarafından renk düzenleme desteği, birine FSM Yapım tarafından kamera desteği, birine Postmekan tarafından kurgu desteği ödülü verilecek. Tüm bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de verilecek.

ALANINDA BAŞARILI İSİMLER FESTİVAL YÖNETİMİNDE

Festivalin bu yılki danışma kurulunda Danışma Kurulu: Yönetmen ve Senarist Muhammed Furkan Daşbilek, Yapımcı Betül Demir, Akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, Yayıncı ve Yazar Cevat Özkaya, Editör ve Yazar Asım Öz yer alıyor.

Festivalin dokuzuncu yılının ön jürisi ise beş başarılı isimden oluşuyor: Yönetmen- Senarist Mehmet Nuri Kaya, Yönetmen- Senarist Nesibe Sena Ayın, Yapımcı Elif Daşkaya, Yönetmen- Senarist Ahmet Duvar, Oyuncu- Eğitmen İlter Kapıcı