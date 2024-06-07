“Hygieia’nin Denizli’de bulunan başı ile Kütahya’da bulunan gövdesi birleştirilsin”

Kütahya'da aynı dönemde Aizanoi antik kentindeki kazılarda bulunan başı olmayan sağlık tanrıçası Hygieia heykeli ile Denizlideki kazılarda ortaya çıkarılan heykel başının birleştirilmesi istendi Denizli'de kazı çalışmaları süren Loadikya Antik Kenti'nde Yunan mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası Hygieia'nın başı 2 bin 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Denizli'de kazı çalışmaları süren Laodikya Antik Kenti'nde yeni bir eser daha ortaya çıktı. Antik kentte yapılan çalışmalar kapsamında Yunan ve Roma mitolojisinde tıp tanrısı Asklepios'un kızı olan sağlık ve temizlik tanrıçası Hygieia'nın heykel başı gün yüzüne çıkarıldı. 2 bin 100 yıl ortaya çıkan bu heykel başını Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji ve Loadikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medya hesabından "Laodikeia'da 2 bin 100 yıl sonra güneş ve bizimle Hygieia'nın buluşması" notuyla paylaştı. Ayrıca Hygieia heykel ve rölieflerde genellikle bir elinde yılan diğer elinde kase ile tasvir edilmiştir

KÜTAHYA'LILAR HEYKEL BAŞI İLE GÖVDE BİRLEŞSİN 6 AY KÜTAHYA'DA 6 AY DENİZLİ'DE SERGİLENSİN

Kütahya Kent Konseyi Kültür Sanat Başkanı İsa Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoya'a bir çağrıda bulunarak, Antik Aizanoi kazılarında ortaya çıkarılan ve Kütahya Anadolu Sivil Mimarlık Müzesinde sergilenmekte olan Sağlık Tanrıçası heykel bedeni ile Denizli'de ortaya çıkarılan heykel başının birleştirilmesini önerdi. Kültür Sanat Başkanı İsa Kahraman şu görüşlere yer verdi: "Kütahya Antik kent Aizanoi kazılarında gün yüzüne çıkarılan Sağlık tanrıçası heykelinin bedeni ile, Denizli kazılarında oraya çıkarılan Sağlık tanrıçası heykelinin başının birleştirlmesi çok anlamlı ve önemli olacaktır. Bu arkeolojk montaj yapıldığı takdirde tanrıça heykeli adeta hayat bulacaktır. Sayın Kültür Turizm Bakanımızdan bu işlemin yapılmasını Kütahya olarak talep ediyoruz. Heykel bütünlük kazanması halinde 6 ay Kütahya Sivil Mimarlık Müzesinde 6 ay denizli Müzesinde halkın ziyaretine açılabilir" şeklinde konuştu.