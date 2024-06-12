Hazırlıklar tamamlandı! Devrim Erbil ‘‘Yatay Derinlik” Sergisine Son 3 Gün

Usta sanatçının tüm dönemlerine ait eserlerde kullanmış olduğu tüm uygulama tekniklerinin eşsiz sunumu, Uğur Batı'nın küratörlüğünde gerçekleşiyor. Yüzyılın Sergisi, cemiyet, sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla 15 Haziran tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

Resim sanatının duayeni ve ülkemizin emsalsiz sanatçılarından biri olan Devrim Erbil, sanat hayatında eşi görülmemiş bir sergiyle sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. "Yatay Derinlik" sergisi, tüm bu derinliğiyle sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Sergi, 15 Haziran tarihinde, Maji Art Gallery Bodrum'da gerçekleşiyor.

Gaye Donay'ın liderliğinde hazırlanan ve Prof. Uğur Batı'nın küratörlüğünde gerçekleştirilecek ''Yatay Derinlik'' sergisi, kapılarını sanatseverlere açarak sanatın derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.

Yatay Derinliğin Felsefesi

Devrim Erbil, sanat dünyasının derinliklerinde yankılanan özgün sesiyle ruhun otantik karmaşıklığını ve griftliğini eserlerinde mükemmel bir estetikle buluşturuyor. Erbil'in eserleri, ruhun karmaşasını düzenli bir biçimde otantikleştirerek izleyicisine doğrudan hissettiriyor. Herhangi bir Devrim Erbil resmi, karmaşıklığı ve griftliğiyle "ruhun otansitesidir". Erbil'in sanatındaki büyüleyici dokular, ruhun karmaşasını yakalayıp onu düzen içinde otantik hale getirir. Bu, izleyiciyi ruhunun kaynağına, toprağa, çime, kokuya ve gerçeğe çağıran derin bir deneyim sunar. Sanatçının eserleri, görüngülerle değil, dingin bir "nüve" ile ruhu yakalayarak izleyiciye sunar.

Sanatın Derinliğinde Ruhun Yansıması

Sanatın en temel amacı yüzyıllardır derinliği yakalamak olmuştur ve Devrim Erbil bu amacı büyük bir ustalıkla gerçekleştirmiştir. Ressamın doğaya olan yatkınlığı, aslında ruha olan yatkınlığının bir yansımasıdır. Resimleri, izleyiciye koşulsuz sevgiyi ve şefkati hatırlatır, insanın duygusal ve otantik yanlarını keşfetmesine yardımcı olur. Doğa aracılığıyla koşulsuz sevmeyi öğreniriz ve Erbil'in eserleri bu sevgiyi sanatı aracılığıyla yeniden keşfetmemize olanak sağlar. Devrim Erbil'in sanatında yatayda ve dikeyde derinleşen, eşsiz bir genişleme ve mükemmel estetikle buluşan çizgiler, izleyiciyi adeta büyülüyor.

Eşsiz Bir Sergi Tecrübesi

Devrim Erbil, resme adanmış bir ömür ve en verimli, en yaratıcı, en derinlikli ressam olarak tanınıyor. Her türü ''satıh bir sanat ihtimali'' olarak gören Erbil, dünyada hiçbir ressamın olmadığı kadar "Yatay bir derinliğe" sahip. Erbil, farklı malzemeler kullanarak resimlerine hayat veriyor. Halı, yağlı boya, giclee, mozaik, batik, kilim, vitray, sedef, marküteri, nakış, kumaş ve seramik sanatları gibi çeşitli tekniklerle oluşturduğu eserler, sanatının geniş yelpazesini ve çok yönlülüğünü yansıtıyor.