"Trabzon Kültür Yolu Festivali” tüm coşkusuyla devam ediyor

Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen tek perdelik tiyatro oyunu "Donör" Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'ndeydi. Branko Ruzic'in yazdığı, Saydam Yeniay'ın yönettiği oyunu Trabzonlular ilgiyle takip etti.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak'ın sunumuyla gerçekleşen "Sınırsız Sohbetler" programı Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak'ı ağırladı. Acılarımız, travmalarımız ve narsizm üzerine değerli bilgiler paylaşan Budak, bazen duygulandırırken, bazen de anlattığı anekdotlarla katılımcıları gülümsetti.

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ AKTİVİTELER

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulan "Çocuk Köyü"nde birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinlik yer alıyor. Çocuklar festivalin yedinci gününde, "Karagöz Gölge Oyunu" ve "Rafadan Tayfa" sahne şovuyla eğlenceli saatler yaşadı.