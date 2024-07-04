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Giriş Tarihi: 4.7.2024 16:18

Zafer Müzesi açılış için gün sayıyor

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Zafer Müzesi açılış için gün sayıyor

Milli Mücadelenin tanığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Batı Cephesi Karargâhı olarak kullandığı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandığı Zafer Müzesi, restorasyon çalışmalarıyla yeniden eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Çalışmalarda son aşamaya gelinen müze, açılış için gün sayıyor.

Müzede devam eden çalışmaları yakında takip eden Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kurtuluş savaşıyla ilgili bilgiler, fotoğraflar, topografik harita pano, belge ile silahlar, savunma telleri, konserve kutuları gibi savaş malzemeleri ve Zafer Anıtı'nın açılışı için özel olarak yaptırılan gümüş makas gibi çok sayıda tarihi envanterin sergilenmesi için yürütülen iç tefrişat çalışmalarına ilişkin bilgiler alarak, gerekli talimatları verdi. 102 yıl süreyle tüm ihtişamıyla Afyonkarahisar şehir merkezinde tarihi dokusunu koruyan, milli mücadelenin tanığı Zafer Müzesi, yeni haliyle ziyaretçilerini hayran bırakacak.

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Zafer Müzesi açılış için gün sayıyor
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