Zafer Müzesi açılış için gün sayıyor

Müzede devam eden çalışmaları yakında takip eden Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kurtuluş savaşıyla ilgili bilgiler, fotoğraflar, topografik harita pano, belge ile silahlar, savunma telleri, konserve kutuları gibi savaş malzemeleri ve Zafer Anıtı'nın açılışı için özel olarak yaptırılan gümüş makas gibi çok sayıda tarihi envanterin sergilenmesi için yürütülen iç tefrişat çalışmalarına ilişkin bilgiler alarak, gerekli talimatları verdi. 102 yıl süreyle tüm ihtişamıyla Afyonkarahisar şehir merkezinde tarihi dokusunu koruyan, milli mücadelenin tanığı Zafer Müzesi, yeni haliyle ziyaretçilerini hayran bırakacak.