Dostluk anlaşmasının 100. yılında sahne aldılar

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur'un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), turnesine Amsterdam'da devam etti. 24 Temmuz'da İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluşan orkestra, önceki akşam da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da konser verdi. Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluk antlaşmasının 100. yılında, Concertgebouw'da sahne alan yaşları 16-22 yaşları arasında değişen 80 genç müzisyen, Hollandalı müzikseverlerden büyük alkış aldı. Bu akşam İtalya'daki Salo Festivali'nde sahne alacak olan orkestra, 30 Temmuz'da Venedik'te, 10 Ağustos'ta Berlin'de konser verecek. KÜLTÜR SANAT