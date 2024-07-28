Gümüşlük’te festival rüzgârları esiyor

Fransız piyanist Caroline Sageman, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen, 21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında bir konser verdi. Fransız piyanist Caroline Sageman, tarihi taş ocağında, Chopin'in eserlerinden bir seçki sundu. Bodrumlu klasik müzik tutkunlarının ilgiyle izlediği konser büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda programını tamamlayan Sageman, izleyici tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Ara vermeden gerçekleşen konserde Sageman'a bir de teşekkür plaketi verildi. Fransız sanatçı, plaketi kendisine takdim eden Gülsin Onay'a teşekkürlerini sundu ve alkışlar eşliğinde bis yapmak için tekrar çıktığı sahnede C. Debussy'nin "Les Jardins Sous La Pluie" adlı eserini seslendirdi. KÜLTÜR SANAT