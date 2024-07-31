Kültür Yolu Festivali... 7. durak Kapadokya

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Nevşehir olacak. Festivale ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Nevşehir, 3-11 Ağustos tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. 9 gün boyunca 40'a yakın noktada 500'den fazla etkinlik halkla buluşacak.Festivalde şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Nevşehirliler ile yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlenecek. Paşabağları Vadisi'nin muhteşem atmosferinde müzik ziyafetinin yanı sıra görsel bir şov da yaşanacak. Festival süresince birbirinden önemli isimler düzenlenecek söyleşilerde hatıralarını paylaşacak. 8-11 Ağustos tarihlerinde Balon Festivali coşkusu yaşanacak. 17 ülkeden gelen rengârenk, farklı figürlerdeki balonlar Kapadokya semalarında görsel şölen yaşatacak.