Antik kent geleceğe taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dört yılın sonunda Kissebükü Antik Kenti'nin yüzde 80'inde kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu hedefimize ulaşmak için toplam 800 milyon lira ödenek ayıracağız" dedi. Bakan Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kissebükü Antik Şehri'nde düzenlenen programda "Geleceğe Miras: Kissebükü Antik Şehri Projesi"ni tanıttı. Ersoy, görkemli proje için İzmir'de Efes ve Bergama, Denizli'de Hierapolis- Laodikiea, Aydın'da Afrodisias, Muğla'da Stratonikeia-Labraunda, Antalya'da Aspendos-Myra- Andriake Antik kentlerinde, Van'da Eski Van Şehri Ören Yeri'nde lansmanlar gerçekleştirdiklerini söyledi. "Geleceğe Miras" Projesi'nin 9. lansmanının tarihi ve doğal dokunun birbirini tamamladığı Kissebükü Antik Kenti'nde gerçekleştirildiğini dile getiren Ersoy, "Kissebükü, Kıyı Karya'nın iki önemli antik kenti olan Keramus ve Halikarnassus'un sahil yönündeki kesişme noktalarından birindedir. Kentin tarihi, Arkaik Dönem'den Geç Antik Dönem'e kadar uzanmaktadır. 6. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş duvar resimleri ve döneminin özelliklerini korumuş mimari yapılarıyla dikkat çekmektedir. Kentin yüzde 16,2'si kazılmıştır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bulunan 32 bin 700 metrekarelik alan için kamulaştırma kararı alınmış ve 17 bin 100 metrekarelik bölümü 55,2 milyon lira bedelle kamulaştırılmıştır" dedi.