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Giriş Tarihi: 17.8.2024 19:19

Rus balesinin yıldızları Bodrum’da

Bolşoy ve Mariinsky Tiyatroları’nın baş balerinleri ve önde gelen solistlerinin yer alacağı “Ballet Stars Gala”, 24 ve 25 Ağustos’ta Bodrum Kale Kuzey Hendeği sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

Rus balesinin yıldızları Bodrum’da

Gala gecesi programında Don Kişot Pas de Deux, Romeo ve Juliet ve Spartacus balelerinden adagio, Saint-Saëns'ın Kuğu/Swan gibi klasik eserlerden bölümlerin yanı sıra, Yuri Possokhov ve Jean-Christophe Maillot gibi önemli koreografların çağdaş eserlerinden düetler de yer alıyor. Bolşoy Tiyatrosu'nun sanatçıları arasında baş balerinlerden, 'People's Artist of Russia' ödüllü Ekaterina Krysanova, Kristina Kretova, Margarita Schrainer ve Anastasia Stashkevich'in yanı sıra, baş dansçılar 'Honored Artist of Russia' ödüllü Vladislav Lantratov, Igor Tsvirko ve Dmitry Smilevsky ve baş solist dansçılar yer alırken, Mariinsky Tiyatrosu'nu temsil edenler arasında baş balerinlerden 'Honored Artist of Russia' ödüllü Ekaterina Kondaurova ve Nadezhda Batoeva ile baş solist Konstantin Zverev ve Philipp Stepin yer alıyor.

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Rus balesinin yıldızları Bodrum’da
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