UTB, Türkiye Tanıtım Günü 2024’e ev sahipliği yapıyor

UTB tarafından düzenlenen etkinlik, UTB personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kurslarının mevcudiyeti konusunda farkındalığı artırmayı ve bilgi paylaşımını sağlamayı, ayrıca etkinlik mekanının yakınında kurulan etkileşimli stantlar aracılığıyla Türkiye'nin sanatını ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyordu. Farklı stantlar, katılımcılara Türk hat sanatını görme, okçulukla tanışma, önemli tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi alma ve UTB öğrencilerine sunulan seçmeli "Türkçe derslerine" kaydolma fırsatları sundu.

UTB, etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Bandar Seri Begawan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (Brunei YETKM) işbirliğiyle ev sahipliği yaptı. UTB Rektörü Datin Paduka Prof Dr. Dayang Hajah Zohrah Haji Sulaiman, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy'u onur konuğu olarak karşıladı.

Büyükelçi Ersoy, Türk kültürünün dünyada giderek daha görünür hale geldiğini, kendisinin de Brunei'deki görev süresi boyunca Türk kültürüne olan ilgi ve etkileşimin her gün giderek arttığına şahit olduğunu söyledi.

Büyükelçi, "Bir kültürün cazibesini ve hazinelerini daha derinden anlamanın anahtarı dilini öğrenmektir. Şimdi Brunei'deki 11 farklı kurumda düzenli olarak yürütülen Türkçe dil kursları sayesinde, Türkiye ve Brunei vatandaşları arasındaki etkileşimin ciddi oranda arttığını gördük" dedi.

Büyükelçi Ersoy konuşmasında, Türkiye'nin ve Türkçe'nin küresel düzeyde giderek artan önemine dikkat çektikten sonra, öğrencilere Türkiye'de eğitim görmek için başvurabilecekleri burslar ve her düzeyde öğrenim için mevcut olan değişim programları gibi eğitim ve mesleki fırsatların zenginliği hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar programdan sonra bir taraftan Türkiye fotoğrafları ve Hüsn-ü Hat sergilerini gezdiler, diğer taraftan da Türkçe Dersleri, Okçuluk Kursları ve Türkiye stantlarını ziyaret ederek bilgi alma imkanı buldular.