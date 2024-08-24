Erzurum’da Özgün coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, 6 gündür kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekânlarda konser, sergi, söyleşi, çocuk ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor. Festivalin altıncı gününde şarkıcı Özgün, Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Özgün, Erzurumlulara nostalji dolu bir gece yaşattı.