Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum’da konser verdi

Limak Filarmoni Orkestrası, Bodrum Antik Tiyatrosu'nda konser düzenledi. Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, seçilmiş eserlerden oluşan repertuarıyla orkestra Şefi Beatrice Venezi yönetiminde Anadolu'nun en eski tiyatrolarından biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıktı. Orkestra, 2 saatten fazla süren konserde, performansı ve repertuarıyla izleyicilerden alkış aldı. Etkinliği iş, sanat ve medya dünyasından pek çok kişi izledi.