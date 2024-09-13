Tarihi türbelere 107 yeni sanduka örtüsü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eminönü'nde bulunan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan 'Puşide Projesi' ile türbelerdeki sandukaların puşidelerinin (örtülerinin) yenilenmesi devam ediyor. Proje kapsamında Eminönü'nde bulunan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ndeki puşideler değiştirildi.Programa katılan Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada türbenin 2019'da restore edildiğini belirtti. Bakan Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan'ın 7 yaşında padişah olan Sultan 4. Mehmet'in annesi olarak 34 yıllık Valide Sultanlık dönemi olan çok özel bir şahsiyet olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Mısır Çarşısı'nı da içine alan Yeni Cami ve külliyesinin banisi olan Hatice Turhan Valide Sultan'ın 5 Osmanlı padişahı ile buradaki türbede metfun bulunduğunu kaydetti. Proje hakkında da bilgi veren Ersoy, "Bu kapsamda 40 adet sanduka için puşide üretilerek 9 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla ait oldukları sandukalara serilmiştir. Proje dahilinde Türbeler Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı türbelere toplam 107 yeni puşide üretimi yapıldığını ve bunların 82'sinin sandukalarına örtüldüğünü de belirtmek isterim. Ayrıca 10 türbemizdeki 24 sanduka için puşide işlenmesine de devam ediliyor" ifadelerini kullandı. Yapılan restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, 2002-2024 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon işlerinin sayısının 2 bin 511'e ulaştığını bu doğrultuda yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.