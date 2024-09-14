Limak Filarmoni Orkestrası ‘Türkiye-Kolombiya’ dostluğu için çaldı

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı Volkan Bozkır'ın ev sahipliğinde, Kolombiya Büyükelçiliği iş birliği ile Şinasi Sahnesi'nde gerçekleşen '65 Yılın Müzikle Yolculuğu' adlı konserde orkestra, başkentlilere müzik ziyafeti yaşattı. Etkinliği iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

Kolombiya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65'inci yıl dönümünde 'barış ve dostluk' temasıyla düzenlenen konserde, iki ülkenin müzik kültürünü yansıtan eserler filarmonik tarzda sahneye taşındı. Dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatan orkestra, yaklaşık 2 saat süren konserde, muhteşem performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.