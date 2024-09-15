Aspendos’ta Aida operasına büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Aspendos'un etkileyici mimarisi ve akustiğine dikkat çekerken, İstanbul, Efes ve Bodrum'daki festivallerde ulaştıkları rekor izleyici sayısına Aspendos'ta da devam etmek istediklerini söyledi. Daha sonra Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından imkansız aşkı anlatan 3 perdelik Aida operası sahnelendi.