Gastroantep Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı Gaziantep oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali düzenlenen renkli kortejle başladı. Festivalin ilk günü düzenlenen korteje, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün yanı sıra festival için şehre gelen ünlü şefler ile vatandaşlar katıldı. Gaziantep Kalesi önünde toplanan kalabalık, bando eşliğinde şehrin tarihi noktalarından geçerek festival coşkusunu sokaklara taşıdı.Festivali gastronomi etkinlikleri kapsamında, "Gaziantep'te Gastronomi Sektörüne Yapılacak Yatırımlar, Girişimcilik Fırsatları ve Yeni Ekonomik Modeller" başlıklı panel düzenlendi. Gaziantep'teki 6 farklı otelin profesyonel aşçıları, "Türkiye'nin ve Dünyanın Önemli Şefleri Gaziantep'in Gıdaları ile Vegan, Vejetaryen ve Şifa Ürünlerine Yön Verecek" başlığı etrafında gerçekleşen yarışmada, Gaziantep'in yöresel lezzetlerini kendi özgün dokunuşlarıyla yeniden yorumladı. Festivaller Parkı'nda, Türk Mutfağının Geçmişten Geleceğe Yayılması, Sürdürülebilir Beslenme ve Kaynakların Verimli Kullanımı gibi söyleşiler yoğun ilgi gördü. Birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırladı.