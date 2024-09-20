Yeni çizgi roman “Boza” çıktı!

Çocuklar ve gençler için hazırladığı kaliteli içeriklerle tanınan Pungo Animation Studiosu ile Alfa Çocuk TV, yeni çizgi romanı "Boza –İki Şehrin Narası" kitabı yayınlandı. "Boza", hem eğlenceli hem de düşündürücü hikayesi ve büyüleyici çizimleriyle genç okurların dikkatini çekebilir diyen kitabın yazarı Erdem Semiz, "Fırat Soydan'ın zarif ve ayrıntılı çizimleri, "Boza"nın hikayesini görsel bir şölen haline getirdi. Peki bu hikayenin konusu nedir diye soranlara şöyle anlatmak isterim: Üç Ağaç Yarımadası'na huzursuzluk hakimdir. Mahalle sakinleri hava karardığında sokağa çıkmaya korkmaktadır. Bölgedeki tekinsizlik insanların şehri terk etmelerine sebep olmaktadır. Bu gidişata dur demeye çalışan birkaç kahraman bozacı ortaya çıkar. Bozacıların attığı "boozaaaa" narası artık sadece bir satış yöntemi değil, mahalle sakinlerine güven veren, çetecilere ise korku salan bir haykırıştır. Ancak tehlikeli ve kalabalık çetelere meydan okuyan bozacıların işi hiç kolay olmayacaktır. Esnaf ise bu durumdan muzdariptir. Halk kendi başının çaresine bakmanın bir yolunu bulacaktır"

Pungo Animation Studio ve Alfa Çocuk TV'den Bir İlk

Semiz, "Bizler her zaman çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek projelere imza atmayı amaçlıyoruz. "Boza" çizgi romanı, bu vizyonumuzun en yeni örneği. Gençlerin ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini, hayal güçlerini geliştirirken değerli hayat dersleri almalarını istiyoruz" dedi.

ERDEM SEMİZ KİMDİR

Erdem Semiz, çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Semiz, "Boza" ile çocukların hayal gücünü geliştirecek, onları farklı dünyalara taşıyacak bir hikaye sunuyor. Hikayenin merkezinde, cesaret, dostluk ve macera dolu bir yolculuk yer alıyor.