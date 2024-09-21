Anadolu’daki saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı "Samuha" olan Hitit şehri Kayalıpınar'daki kazılarda prenslere, başkatiplere, katiplere ve kaya tapınağı beylerine ait 50'nin üzerinde mühür baskısı ortaya çıkarıldı. Alandaki yeni dönem kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığında devam ediyor. Bugüne kadar kazılarda eski Asur ticaret kolonileri çağı, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı izleri, Roma ve Erken Bizans dönemleri kalıntıları, Hitit kralları, prenses, prens ve görevlilerine ait çok sayıda mühür baskısı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner, Kayalıpınar'da son 2 yıldır yapılan kazılarda Paleolitik Çağ'dan Selçuklu dönemine kadar kesintisiz yerleşim olduğunun belirlendiğini söyledi. Mimari açıdan da eski Asur ticaret kolonileri çağı, Hitit, Roma ve erken Bizans dönemlerine ait yapı izlerinin ortaya çıktığını anlatan Maner, "Geçen sene çalıştığımız Hitit idari binasında bu yıl da çalıştık, yeniden mühür baskıları ortaya çıktı. Bu mühür baskıları sayesinde Hitit kraliyet ailesinin tarihini yeniden değerlendirmemizi sağlayan bilgiler ortaya çıktı" dedi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hititoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kayalıpınar kazısı filoloğu Prof. Dr. Hasan Peker ise "Baskıların üzerinde kraliyet aile üyelerinin isimlerini görüyoruz" diye konuştu.