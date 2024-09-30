“Bir Varış Bir Yokuş” sergisi Vision Art Platform’da

Sanat tarihi perspektifinden bakıldığında, sanatçıların çalışmaları, geçmişten ilham alırken aynı zamanda geçmişe meydan okuyan ve onu yeniden yorumlayan uzun bir sanatçı geleneğinin parçasıdır. Kültürel açıdan mezar taşları, çiçekler ve makaslar gibi sembolleri kullanmaları, gelenek ve yenilik arasındaki karmaşık etkileşimi imleyerek kültürel mirasın dinamik ve gelişen bir yapısı olduğunu göstermektedir. Çalışmaları kimliklerin nasıl inşa ve müzakere edildiğine dair içgörüler sunarken, antropolojik olarak farklı kültürel bağlamlarda bedenlerin, nesnelerin ve ritüellerin anlamlarını araştırıyor.