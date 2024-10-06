Başkentte Türk Halk Müziği gecesi

LİMAKFilarmoni Orkestrası, Türk halk müziğinin zengin repertuvarını senfonik düzenlemelerle başkent izleyicisiyle buluşturdu. Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde önceki akşam gerçekleşen 'Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri' konserinde binlerce izleyici, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilmiş türküler eşliğinde unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıktı. 3 binden fazla izleyici ile gerçekleşen konserden elde edilen gelir, Türkiye'nin Mühendis Kızları programı kapsamında kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.