Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Başkentte Türk Halk Müziği gecesi
Giriş Tarihi: 6.10.2024

Başkentte Türk Halk Müziği gecesi

Başkentte Türk Halk Müziği gecesi
LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türk halk müziğinin zengin repertuvarını senfonik düzenlemelerle başkent izleyicisiyle buluşturdu. Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde önceki akşam gerçekleşen 'Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri' konserinde binlerce izleyici, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilmiş türküler eşliğinde unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıktı. 3 binden fazla izleyici ile gerçekleşen konserden elde edilen gelir, Türkiye'nin Mühendis Kızları programı kapsamında kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte Türk Halk Müziği gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA