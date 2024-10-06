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Giriş Tarihi: 6.10.2024

Çakallar’ın macerası devam ediyor

Çakallar’ın macerası devam ediyor
Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği 'Çakallarla Dans 7' filminin afişi yayınlandı. Efsaneleşen komedi serisinin yeni filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek. Çakallar'ın yedinci filminde ekibe dahil olan yeni karakterler bol aksiyonlu yeni maceraların kapısını aralayacak. 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan 'Çakallarla Dans', yedinci filminde İzmir'e gidiyor. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar'ın ekibi 'Dişi Çakallar'ın eklenmesiyle genişliyor.
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Çakallar’ın macerası devam ediyor
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