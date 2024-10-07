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Giriş Tarihi: 7.10.2024

Gerçek sanat eserleri, beyni daha fazla uyarıyor

Gerçek sanat eserleri, beyni daha fazla uyarıyor
Hollanda'dan bilim insanlarının çalışmasında, göz izleme ve MRI taramaları kullanılarak orijinal eserlerle posterler arasında beynin uyarılması açısından "muazzam fark olduğu" ortaya kondu. Barok ressam Jan Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosunun sergilendiği Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'nin yaptırdığı bağımsız bir çalışmada, orijinal eserleri ve reprodüksiyonlarını inceleyen 20 katılımcıların beyin aktiviteleri gözlemlendi. Araştırmada, orijinal eserleri inceleyenlerin beynindeki aktivitenin, reprodüksiyonları inceleyenlerinkine kıyasla 10 kat daha fazla olduğu belirlendi. DIŞ HABERLER
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Gerçek sanat eserleri, beyni daha fazla uyarıyor
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