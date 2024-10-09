Kalyon Kültür’de çocuk ve yetişkinler için sanat atölyeleri düzenlenecek

Minyatür ve moda tasarım atölyeleri ile "Sinema: Güzel Bir Göz Bağı & Sinemada Kadın İmajı", "Açelya Akkoyun ile Sinemanın Büyüsüne Yolculuk" söyleşileri de yetişkinler için hazırlanan içerikler arasında yer alıyor.

Pınar Bora 11 Ekim'de 5-12 yaş grubuna sevimli hayvanlar seramik atölyesi, 12 Ekim'de 6-10 yaş için tasarım İstanbul çalışması, 18 Ekim'de de çocuklar için ebru atölyesi yapacak.

Ümit Dizdar, 13 Ekim'de 6-12 yaşa karakalem teknikleri atölyesi, 27 Ekim'de de yetişkinlere özel moda tasarım atölyesi düzenleyecek.

İsmihan Züleyha Dedeler 12 Ekim'de yetişkinler için minyatür atölyesi, Betül Taşçı 13 Ekim'de 4-7 yaş için müzikli yaratıcı hikaye okumaları gerçekleştirilecek.

Ayşe Şener ve Ceyda Saliha Şener'in "Sinema: Güzel Bir Göz Bağı & Sinemada Kadın İmajı" söyleşisi 17 Ekim'de, "Açelya Akkoyun ile Sinemanın Büyüsüne Yolculuk" 18 Ekim'de, Ezgi Bikbay Şafak'ın 7-12 yaş yaratıcı drama çalışması 19 Ekim'de, Buket Ada Kılıç'ın 6-12 yaş için kukla atölyesi ise 20 Ekim'de yapılacak.

Ücretsiz atölyelere "www.kalyonkultur.org" adresinden başvurulabilir.