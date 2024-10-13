Tiyatro dünyasında bir ilk! İkizlerden “ikizi birden” oyunu

Yönetmen koltuğunda Gökhan Soykök'ün oturduğu, tek perdelik oyunun kadrosu alanının önemli isimlerinden oluşmakta. Dramaturjisini Şehir Tiyatroları dramaturglarından başarılı bir isim olan Özge Ökten Yılmaz'ın üstlendiği İkizi Birden oyunun koreografisini Leyla Özgül, sahne ve dekor tasarımını ise Celal Engin yaptı. Kostümler ise erkek modasının önemli markalarından Kiğılı tarafından hazırlandı.

Eylül ayı içerisinde prömiyeri yapılan oyunun, kah güldüren, kah düşündüren yanıyla, izleyicide bıraktığı etki; izleyenin kendisi ile ilişkilendirdiği kişisel deneyimlerle oyunu etkileyici bir noktaya taşımakta. Temelini ikizlerin, olmak istedikleri ve oldurduklarını düşündükleri karakterin iki bedende hayat bulması üzerine kurulan traji komik bir çatışmanın oluşturduğu oyunda, izleyiciyi ise pek çok sürpriz gibi, geleneksel ve modern Türk Tiyatro'sunun keyifli anlatım teknikleri, müzik ve dansın birleşimi bekliyor olacak.

Tam ve hazır olduklarını hissettiklerinde yola çıkmaya karar verdiklerini her fırsatta dile getiren ikizlerin sahnedeki en büyük özelliklerinden biri de; samimiyetlerinin oyunun her satırında izleyiciye geçirebilme becerileri. Aralarında oynadıkları oyuna izleyiciyi de katan Cevahir ve Hüseyin Önder'in Dünyada ikiz oyuncu olarak nadir rastlanan, Türkiye'de ise Tiyatro'da ilk defa ikiz oyuncuları bir araya getiren İkizi Birden oyununa herkesi bekliyoruz.

OYUN TARİHLERİ

26 EKİM 2024 Cumartesi 20:30 İstinye Park İstinye Salon Amfi Sahne

7 KASIM 2024 Perşembe 20:30 Trump Sahne