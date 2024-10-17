Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sevenleriyle buluştu

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin önemli etkinliklerinden biri olarak 16 Ekim'de Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleşen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu söyleşisi, yoğun ilgi gördü. İlahiyatçı ve akademisyen kimliğiyle bilinen Hatipoğlu, geniş bir katılımcı kitlesiyle buluştu.
Sabah saatlerinden itibaren meydanı dolduran yüzlerce kişi, Hatipoğlu'nu görmek ve onunla sohbet etmek için sabırsızlıkla bekledi. Söyleşi başladığında kalabalığın coşkusu daha da arttı. Hatipoğlu, dini konular, manevi değerler ve toplumsal sorumluluklar üzerine derinlemesine konuşmalar yaptı.
Özellikle İslam'ın insani değerleri, hoşgörü, sabır ve şükür gibi konular üzerinde duran Hatipoğlu, günlük yaşamda bu değerlerin nasıl daha iyi uygulanabileceğine dair önemli tavsiyelerde bulundu.
Katılımcılar, Hatipoğlu'nun anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi ve sık sık alkışlarla ona destek verdi. Söyleşi sırasında izleyiciler, merak ettikleri dini sorulara da yanıt buldu. Hatipoğlu'nun samimi üslubu ve halkla iç içe olma arzusu, etkinliğin atmosferini daha da anlamlı kıldı.
Nihat Hatipoğlu'na Diyarbakır'da sevgi seli
Bu buluşma, sadece bir söyleşi değil, aynı zamanda katılımcılar için manevi bir yolculuk oldu. Festivalin önemli anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.