Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sevenleriyle buluştu

Sabah saatlerinden itibaren meydanı dolduran yüzlerce kişi, Hatipoğlu'nu görmek ve onunla sohbet etmek için sabırsızlıkla bekledi. Söyleşi başladığında kalabalığın coşkusu daha da arttı. Hatipoğlu, dini konular, manevi değerler ve toplumsal sorumluluklar üzerine derinlemesine konuşmalar yaptı.

Özellikle İslam'ın insani değerleri, hoşgörü, sabır ve şükür gibi konular üzerinde duran Hatipoğlu, günlük yaşamda bu değerlerin nasıl daha iyi uygulanabileceğine dair önemli tavsiyelerde bulundu.