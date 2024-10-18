Kudüs’ün şairi Nuri Pakdil

Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözlerinin sahibi usta edebiyatçı ve fikir adamı Nuri Pakdil'in ebediyete irtihalinin üzerinden 5 yıl geçti. İnanç dünyamızı şekillendiren ve gençliğe istikamet çizen eserler kaleme alan Pakdil, kendisinden sonra gelen nesillerde bile derin izler bırakmayı başardı.Siyonist zulüm altındaki Kudüs'e olan sevdasıyla bilinen Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu dergisi fikri dünyasını şekillendirdi. Lise yıllarında çıkardığı Hamle dergisi sanat ve edebiyat dünyasının dikkatini çekti. Hukuk fakültesinden mezun olan Pakdil, Sezai Karakoç ile de yakın çalışma fırsatı buldu. Bir dönem Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışan Pakdil, hayatı boyunca "Büyük Doğu" ve "Diriliş" dergileriyle güçlü bağlar kurdu. Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan'ın da aralarında olduğu isimlerle "Edebiyat" dergisini yayımladı. Aklı ve kalbi sürekli Kudüs'te olan usta edebiyatçının "Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum/ Ayarlanmadan Kudüs'e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur" sözleri hafızalara kazındı. Eserlerinden İslam ümmetinin ve Anadolu insanının dertlerine ustaca yer veren Pakdil, kuyumcu titizliğiyle yayımladığı eserleri dolayısıyla, 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde, "edebiyat" dalındaki ödüle değer görüldü.Şair, 81 yaşında TİKA tarafından düzenlenen program çerçevesinde Kudüs'te Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılma hayalini gerçekleştirdi. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, "Kudüs'te bulunmaktan duyduğu sevinci anlattı ve kendisine dua ettiğini" iletti. "İslam dünyasının kurtuluşu ancak Türkiye ile mümkün olacaktır" diyen Pakdil, 18 Ekim 2019'da 85 yaşındayken vefat etti. Taceddin Dergâhı'na defnedildi.