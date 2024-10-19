Sanatı geniş kitlelere ulaştıracak

Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla İva Sanat'ın dijital platformunda yer alan sanatçılar ilk kez fiziksel olarak 'Sanatta Hayat Var' karma sergisi ile Ortaköy'de sanatseverler ile buluştu. Hayat'ın organizasyonuyla gerçekleşen sergide en dikkatimi çeken daha önce Eskişehir'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde yer alan ahşap sanatçısı Aytekin Batmaz'ın eserleri oldu. Hobi olarak başladığı ahşap oymaya tutku ile bağlanıp Ortaköy'de atölye açan Aytekin Batmaz, ahşap oyma sanatını ileri seviyeye taşıyarak yaptığı eserlerle oradaydı. Yaklaşık 120 eserin bulunduğu karma sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.