Kasımda tiyatro başkadır!

Maslak'ta yer alan kültür sanat mekanında eğlence kasım ayında da tüm hızıyla devam edecek. Etkinlikler 1 ve 2 Kasım'da Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Aydınlıkevler'le başlayacak. 7 Kasım'da Hakan Emre Ünal'ın tek kişilik oyunu 'N'olcak bu Yusuf Umut'un Hali?' sahnede olacak. 8 Kasım'da Elif Yakarçelik, 11 Kasım'da Kaktüs Çiçeği ve 11-18 Kasım'da Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar seyirciyle buluşacak. Tiyatro rüzgarı, 29 Kasım'da Hücreler, 30 Kasım'da Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi ile devam edecek.