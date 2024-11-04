Klarnetin efsaneleri gönüllere çıkarma yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında on ikinci kez gerçekleşen Uluslararası Klarnet Festivali'nin final gecesi, dört büyük klarnet virtüözünü aynı sahnede buluşturdu.Dünyaca ünlü klarnet sihirbazı Vassilis Saleas, ülkemizi yurt içi ve yurt dışında yıllardır tanıtan Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı ile İbrahim Tatlıses'ten Teoman'a kadar pek çok starın albümlerinin vazgeçilmez ismi Kirpi Bülent (Bülent Altınbaş), Türkiye'de ilk kez 'Legends of Clarinet' olarak aynı sahneyi paylaştı.Katılımın yoğun olduğu festivalin final gecesinde dev sanatçılar hep birlikte çaldıkları şarkılar kadar solo performanslarıyla da dinleyenleri mest etti.