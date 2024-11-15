12 bin 164 eseri geri aldık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası UNESCO Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Son 20 yılda 12 bin 164 eserin iadesinin sağlandığını hatırlatan ve konuyla ilgili özellikle okul çağındaki çocuklara bilinç oluşturmak için çalışmalar yapıldığının altını çizen Ersoy şu mesajı yayınladı: "Kültür varlıklarımızın keşfedildiği andan itibaren korunması, güvenle geleceğe taşınması ve yurtdışına kaçırılmasını önlemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu bilincin küçük yaşlarda başladığını çok iyi biliyoruz. 'Kültürel Miras Koruyucuları' uygulamamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitiyor, kültürümüzü güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, kültür mirasımızı koruma bilinciyle kendi yazdıkları şarkıyı seslendirerek harika bir projeye imza attılar. UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde, bu değerli katkıları için gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum."Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle 1960'lı yıllarda yapılan kazılarda Çatalhöyük'ten yurtdışına kaçırılan ve daha sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 8 bin yıllık heykelcik, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Kaçış Yok' temasıyla Konya'da sergilenmeye başladı. Tolga YANIK/ SABAH