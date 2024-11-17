Aydın Karlıbel onurlandırıldı

DEVLET Opera ve Balesi'nin değerli korrepetitörlerinden biri olarak sanat dünyasında iz bırakan Aydın Karlıbel, önceki akşam Süreyya Operası'nda düzenlenen konserde anıldı. Ulusal müziğin önemli mihenk taşlarından biri olarak Cumhuriyet Dönemi'nin efsanevi bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in öğrencisi de olan Karlıbel'in öne çıkan eserleri İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; Göktuğ Alpaşar, Sevim Ateş, Alper Göçeri, Önay Günay, Deniz Likos ve Hüseyin Likos tarafından seslendirildi. Sanatçılara Karlıbel de piyanosuyla eşlik etti.