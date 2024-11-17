Drakula yeniden sahnede

BRAM Stoker'ın ölümsüz eseri Drakula romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği Drakula, sahnelenmeye başladı. 15 Kasım akşamı prömiyeri gerçekleşen oyuna yoğun ilgi vardı. Prodüksiyonu ve performansları ile seyircilerden övgü toplayan Drakula, oyun sonunda ayakta dakikalarca ayakta alkışlandı. Tiyatroseverleri heyecanlandıran proje, ilk gösteriminde tüm salonu etkisi altına aldı. Okan Bayülgen'in tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan Drakula'ya hayat verdiği oyunun Mart 2025'e kadar olan tüm gösterimleri için biletler satışa çıktı.