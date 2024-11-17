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Giriş Tarihi: 17.11.2024

Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
TAN Sağtürk'ün Genel Müdürlüğü ve Genel Sanat Yönetmenliği'ni üstlendiği Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni bir proje daha başlattı. DOB, Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla Anadolu Opera ve Bale Festivali düzenleniyor. 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacak festival Türkiye'nin dört bir yanında kültürel zenginlikleri evrensel sanatlarla harmanlayacak. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2024-2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunacak. Festival, 2024'te 5 şehirde 14 temsil ve 2025'te 18 şehirde vereceği temsillerle sanatseverlerle bale, opera ve çok sesli müziği buluşturacak. İlk olarak 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta perdelerini açacak festival, 8-10 Aralık'ta Erzincan, 12-13 Aralık'ta Kırklareli, 13-14 Aralık'ta Ardahan ve 15-17 Aralık'ta Hatay'da düzenlenecek temsillerle izleyicilere ulaşacak. Bu kapsamda bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerin bulunduğu 13 eser, 14 temsille sanatseverlerle buluşacak.

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Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
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