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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu güçlerini birleştirdi

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu güçlerini birleştirdi
Sadece Almanya'nın değil, tüm dünyanın önde gelen postmodernist avangart tiyatro yazar ve yönetmenleri arasında yer alan Heiner Müller'in 1982'de yazdığı 'Yağmalanmış Kıyı Medea–Material Arganotlu Manzara' isimli üç bölümlü serisinden 'Medea–Material'; Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle ilk kez Türkçe olarak sahnelendi.
İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Üsküdar Tekel Sahnesi'nde perde açan oyunun reji koltuğunda ise Devlet Tiyatroları'nın önemli rejisörlerinden Ayşe Emel Mesci yer alıyor.
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Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu güçlerini birleştirdi
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