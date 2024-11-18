Verdi’nin başyapıtı Requiem AKM’de seslendirildi

Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda geçtiğimiz akşam gerçekleşen konserde; Giuseppe Verdi'nin duygusal ve müzikal dehasının sınırlarını zorlayan 'Requiem' eseri ile sanatseverler müziğin zirvesine bir yolculuk gerçekleştirdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle gerçekleşen ve müziğin evrensel diliyle tüm dinleyicileri etkisi altına alan konserde; soprano Evren Ekşi, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Aydın Uştuk ve dünya opera sahnelerinin yıldızı bas Ferruccio Furlanetto solist olarak sahnedeydi.