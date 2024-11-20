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Giriş Tarihi: 20.11.2024

Dünya çocuk hakları günü sergisi’

‘Dünya çocuk hakları günü sergisi’
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kurt, sergilenen tüm fotoğrafların dernek gönüllülerinin faaliyet gösterdiği mülteci kamplarında çekildiğini söyledi. Çatışma bölgeleri ve insani krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğraflardan oluşan sergi gün boyunca açık kalacak.
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‘Dünya çocuk hakları günü sergisi’
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