Mavi Kuran’da gizlenmiş ayet gün yüzüne çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Zayid Ulusal Müzesi'nde yapılan araştırmalar sonucu, İslam dünyasında önemli el yazmalarından kabul edilen Mavi Kuran'ın altın varak tabakasının altına gizlenmiş Nisa Suresi'nden bir ayet ortaya çıkarıldı. Kaligrafın yanlış yazımı kapatmak adına yaptığı varsayılan altın renkli bir yaprak figürün altında gizlendiği düşünülen bu ayet, gözle görülmeyen ve zamanla silinmiş yazıları ortaya çıkarmak için kullanılan multispektral görüntüleme tekniği ile gün yüzüne çıkartıldı. Araştırmacılar, kaligrafın kendi insiyatifiyle bu kararı almasının dönemin İslami eserlerinde çok nadir görüldüğünün altını çiziyor. 9. yüzyıl sonu ve 10. yüzyıl başı arasında Kayrevan Müslümanları için oluşturulan mavi renkli Tunus Kufi el yazması Mavi Kuran, Kuran'ın en sanatsal kopyalarından biri. İndigo ile boyanmış, kuzu derisinden yapılmış parşömen üzerine altın (krisografi) ve gümüş yazı tekniği kullanılarak yazılmış el yazması Mavi Kuran yaklaşık 600 sayfadan oluşuyor. Mavi Kuran'ın 5 sayfası Zayid Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.