Kudüs; onu gören gözlerde, duyan kulaklarda, hisseden kalplerde ve düşünen akıllarda bir iz bırakan mübarek belde... Bir şehrin yaşayabileceği en derin acıları yaşamış; görebileceği en güzel mucizeleri bağrında saklamış; hüznün, huzurun ve teslimiyetin kol kola gezdiği kadim şehir... Böyle bir şehrin şairlerin kalemlerinden sızarak bir direniş, bir diriliş olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Kudüs'ün şiirle direnişe geçmesi Türk Edebiyatı'nda Sezai Karakoç ile başlamış, günümüze kadar güçlenerek gelmiştir. Bu direniş, kelimelerin bir kavram etrafında örülerek Kudüs'ü işaret etmesiyle, kıssalara yapılan telmihlerle Kudüs'ün manevi değeri hatırlatılarak sağlanmıştır.





Betül Ünlü Karakoç'un kaleminden çıkan Modern Türk Şiirinde Kudüs isimli eser, Türk şiirinde Kudüs'ün ne şekilde yer aldığını değerlendirerek göstermekte. Kudüs'ün tarihî ve coğrafi kimliğiyle ilgili bilgiler de edinebileceğiniz bu kitapta Kudüs'ün medeniyetimizdeki değerini ve şiirimizdeki kıymetli yerini göreceksiniz.