Şefika Kutluer ve Dede Korkut Orkestrası buluşuyor! 15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başlıyor

15 yıldır devam eden ve sanatseverlerin ilgi ile izlediği Uluslararası Şefika Kutluer Festivali yine ses getirmeye hazırlanıyor. Festivali hem düzenleyen hem de konserlerin solisti olan dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, yıllardır uluslararası alanda kurduğu ilişkileri kullanarak birçok ülkeden sanatçıları, orkestraları ve şefleri Türkiye'ye getiriyor. 15 yıldır kesintisiz olarak devam eden festivalin açılışı yarın CSO Ada Ankara'da yapılacak. Konser, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine ithaf edilecek. Aynı konser 20 Kasım 2024 Çarşamba günü İstanbul Süreyya Operası'nda da gerçekleştirilecek.

2010 yılında Ankara'da başlayan sonraki yıllarda Anadolu'nun farklı kentlerine açılan Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nde bugüne kadar Almanya, Yunanistan, Çin, Meksika, Avusturya, Portekiz ve İsviçre'nin de dahil olduğu onlarca ülkeden renkli performanslar, sergiler ve sunumlar yer aldı. Dev organizasyon, etkinlik sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Ace of MICE Awards 2020'de de "En İyi Festival" kategorisinde 1. seçilmişti.

ŞEFİKA KUTLUER HAKKINDA

5 kıtada ve sayısız ülkede konserler vererek Türkiye'yi temsil eden Kutluer, UNICEF'in 'İyi Niyet Elçisi' olarak dünya çocukları için faaliyetler de yürütüyor. Uzun yıllardır her vesile ile yardım konserleri düzenleyen ünlü sanatçı, bugüne kadar sayısız uluslararası ödüle de layık görüldü. Viyana'da düzenlenen Uluslararası Flüt Yarışması'nda dünya birincisi olan Kutluer, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü ilk alan sanatçı olarak da ön plana çıkıyor. New York Times eleştirmenlerinin yazdığı başlık ile "Sihirli Flüt" olarak tanınan ünlü virtüöze, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Şefika Kutluer ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı flüt solisti olarak da görev yapmaktadır.