Sinehane & Lacivert Dergi ikinci senaryo yarışmasını duyurdu!

Başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlenen yarışmaya yapılacak başvurular 1 Ocak 2025'te sonlanacak. Geçen yıl senaryo yarışmasına 1500'den fazla katılımcı başvurmuştu. Yarışmanın ödül alan projeleri arasında bu sene vizyona giren Kayıp Kamyon filmi de yer alıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, özgün senaryolarını belirtilen tarihler arasında iletebilecekler. Seçilecek eserler, sektörün önde gelen profesyonellerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bu yılki jüri üyeleri arasında Özer Feyzioğlu, Mehmet Bozdağ, Salih Tuna ve Ekrem Arslan bulunuyor. Yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplamda 650.000 TL ödül dağıtılacaktır.

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