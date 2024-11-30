2. Mehmet operası AKM’de yine nefesleri kesti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçtiğimiz sezon prömiyerini yaptığı ve yoğun ilgi gören II. Mehmet (Maometto II) Operası, yeniden AKM'de sahnelendi. Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden biri olan Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan opera, önceki akşam da ilgiyle izlendi. 3 Aralık 1820 tarihinde Napoli'deki Teatro di San Carlo'da dünya prömiyeri yapılmış olan bu iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan ve İstanbul'un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz adasının kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna'nın hikâyesini konu alıyor. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet'e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet'e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.