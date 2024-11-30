Kalyon Kültür’ün yeni sergisi açıldı

Sanatı 'denim' kumaşla anlatan ünlü İngiliz sanatçı Ian Berry'nin Türkiye'deki ilk sergisi olan 'Denim Ötesi (Beyond Denim)' Kalyon Kültür'de kapılarını açtı.Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta konuşan sanatçı Berry, İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kalyoncu ise "Kalyon Kültür'de çağdaş sanatçı Ian Berry'yi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Sanatçımız 'Denim Ötesi' isimli sergisiyle sizleri, tamamı denim kumaşıyla hazırlanan büyülü bir dünyada yolculuğa çıkaracak. Bu yolculuktan keyif almanızı diliyorum" dedi. Kot kumaşından farklı tasarımlar yapan sanatçının eserleri Aslı Bora küratörlüğünde 14 Şubat'a kadar görülebilir.