Sedef sanatına hayat veriyorhayat

Mardin'de, Osmanlı saraylarını süsleyen sedef kakma sanatıyla 15 yıldır uğraşan emekli imam Zekeriya Güler (58), tarihi kentin dini ve zengin kültürünü sanatına işleyerek şehrin tanıtımına katkı sağlıyor. Emekli imam Zekeriya Güler, Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş sanatlardan olan ve 'padişah mesleği' olarak da bilinen 'sedef kakma'yı 5 yıldır yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatip iken 2008 yılında emekliye ayrılan Güler, Osmanlı döneminde de birçok padişahın uğraş verdiği bilinen sanatı yaşatmak için 2009 yılında atölye açtı. Güler, atölyesinde çocuklarıyla birlikte Kuran-ı Kerim muhafazası, rahle, masa, koltuk, sehpa, baston, silah kabzası, nalın, körük, tütün tabakası, kahve takımı ve bazı süs ve hediyelik eşyalara sedef işliyor. Güler, Mardin Halk Eğitim Merkezi, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda dersler vererek sanatı yaşatmak için yeni ustalar yetiştiriyor.